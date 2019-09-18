Эр-Рияд пообещал показать доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Министерство обороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, представить доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты. Заявление военного ведомства королевства было обнародовано в эфире телеканала Al Arabiya.

В качестве доказательств на пресс-конференции минобороны собирается показать якобы иранское оружие, использованное для нанесения удара по объектам Saudi Aramco.

Ранее стало известно, что США также собираются предоставить доказательства причастности Ирана к атаке на нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, 14 сентября заводы Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран. Тегеран, в свою очередь, причастность к произошедшему категорически отвергает.