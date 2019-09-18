Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально поженились. Свои отношения пара зарегистрировала в Москве, а свадьбу сыграла в родном городе невесты - Санкт-Петербурге.

Место проведения торжества до последнего момента держалось в секрете. Празднование прошло в старинном доме Беггровых на Невском проспекте. На церемонию приглашены около 200 гостей, среди них генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, продюсер Игорь Угольников, актер Игорь Верник, журналистка Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов.

Большинство приехавших на свадьбу из Москвы, поэтому молодожены оплатили друзьям дорогу и проживание в отеле, пишет сайт «Комсомольской правды». Видео со свадьбы публикует Мэш на Мойке в Instagram.