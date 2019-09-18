Подземные крепости, забитые боеприпасами: тайные логова боевиков в Сирии показали на видео

Операция сирийской армии, начавшаяся в мае 2019 года, ликвидировала так называемый «Латаминский выступ» - позиции террористов - к концу августа. В программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» военный корреспондент Anna News Александр Харченко рассказал, что именно там были обнаружена огромная сеть пещер, благодаря которым боевики столь долгое время могли удерживать линию фронта.

Съемочная группа побывала на позициях элитной дивизии Сирийской армии «Силы Тигра». Журналисты стали свидетелями столкновения спецназа с боевиками, и одними из первых оказались в катакомбах террористов.

«В так называемом "Латаминском выступе" боевики могли только благодаря пещерам удерживать такой фронт», - рассказал Харченко.

Вода, свет, система вентиляции - одновременно здесь могли жить и работать три с половиной тысяч человек. Пещеры настолько большие, что внутри спокойно умещаются грузовики. По всему видно, работала инженерная техника, руками такое не выкопать.

© ТРК Звезда

«Речь идет о целых комплексах внутри скалы длинною в километры. Мы с экспертами прикинули, в одном месте, где мы были, примерно 10 тысяч квадратных метров. Чтоб вы понимали, это не просто некие коридоры. Это отдельные большие комнаты, со своей утилитарной задачей каждая», - рассказал ведущий программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» Николай Матвеев.

За несколько дней специалисты успели разминировать лишь небольшую часть помещений. В одной из комнат большая карта Хан-Шейхуна - явно не для уроков географии, а боеприпасов столько, что удивляешься, когда его успевали подвозить.

Кроме того, цитадель также служила местом съемок видеороликов «Белых касок» о, якобы, примененном сирийской армией химическом оружии. На месте были обнаружены костюмы химзащиты.

Организация стала известна вскоре после начала конфликта в Сирии. Активисты выкладывали в Сеть сотни видео, на которых люди в белых касках вызволяли мирных сирийцев из-под завалов, помогали детям и старикам пережить последствия химатак.

Однако позже выяснилось, что почти все ролики оказались инсценировками, которые снимались для того, чтобы поставить сирийские власти под удары западной коалиции.