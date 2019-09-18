Опека в качестве помощи предложила забрать детей у избитой мужем женщины

Анжелика Бавыкина, воспитывающая близнецов Вову и Владу, оказалась в сложной жизненной ситуации. Женщина сбежала от мужа, который ее регулярно избивал, в село Вельяминово Карачевского района Брянской области. Там государство ей выделило квартиру, как сироте.

Женщине 30 лет, но жилье ей было предоставлено несколько лет назад. Она воспитывалась в детском доме, поэтому оказалась социально неадаптированной. Анжелика в разговоре с журналистами проекта RT «Не один на один» рассказала, что ее всю жизнь били: в детдоме, в приемной семье, а также, когда она жила с мужем.

Супруг избивал ее во время беременности, что стало причиной преждевременных родов. На руке Бавыкиной остался шрам от ножа - этот порез также оставил муж. Мужчина много пил и часто залезал в долги, а в качестве залога однажды использовал ее паспорт.

Вскоре Анжелика приняла окончательное решение сбежать от него в квартиру, выделенную властями. Помещение, в котором она жила, было обставлено очень бедно, отсутствовала горячая вода и отопление. Об этом узнали местные жители. Неравнодушные люди помогали Анжелике финансово, одни приносили ей вещи, другие - продукты, кто-то деньги.

В свою очередь ситуацией заинтересовались органы опеки. Чиновники пригрозили, что если до 25 сентября в доме не будет отопления, детей временно заберут в приют.

Девушка отказалась, так как сама прошла через детдом и испытывала сильную привязанность к детям. Тогда органы опеки велели закрыть долги по ЖКХ, вернуть горячую воду и отопление и найти работу. В противном случае детей хотели забрать силой.

Вскоре правоохранительные органы заинтересовались, каким образом сирота получила квартиру без горячей воды. Прокуратура и Следственный комитет провели проверку. После этого власти Карачаевского района пообещали поменять котел с трубами и поставить колонку горячего водоснабжения. Претензии опеки будут отозваны, сейчас решается вопрос по коммунальным долгам, а также выдачи пособия как малоимущей. Кроме того, решен вопрос с трудоустройством Анжелики, она устроилась разнорабочей на кроличью ферму, а детей бесплатно возьмут в детский сад.