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РГО и АТОР будут вместе популяризировать туристические возможности России

Наталья Вальханская
22:57 18.09.2019
Экспертиза туристических маршрутов будет заключаться не только в их практической проверке, но и формировании стандартов их правильного составления.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Русское географическое общество и Ассоциация туроператоров России будут вместе популяризировать туристические возможности нашей страны. В среду, 18 сентября, организации подписали соглашение о сотрудничестве. Среди приоритетов: продвижение внутрироссийских туристических маршрутов на мировом рынке и развитие комфортной инфраструктуры для путешественников.

«Мне бы хотелось отметить первый, самый важный шаг, с которого мы, вероятно, начнем прямо немедленно после подписания соглашения. Как вы знаете, при Ростуризме создан экспертный совет по развитию внутреннего въездного туризма, который будет заниматься практической оценкой маршрутов по России с целью их дальнейшего продвижения на внутреннем и международном рынке. Если до сих пор АТОР занимался оценкой маршрутов культурно-познавательных, то этот экспертный совет предполагает более широкую продуктовую линейку, и в первую очередь, это экологические туры», - отметила исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Экспертиза туристических маршрутов будет заключаться не только в их практической проверке, но и формировании стандартов их правильного составления.

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