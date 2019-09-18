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РФ и Сирия получили от США гарантии на безопасный выход беженцев из «Эр-Рукбана»

Виталий Акиньшин
22:16 18.09.2019
Беженцев из подконтрольного США лагеря планируется вывести группами в течение 30 дней с момента начала операции.
РФ и Сирия получили от США гарантии на безопасный выход беженцев из «Эр-Рукбана»
© Фото: ТРК Звезда

Совестные усилия сирийского политического руководства и российских офицеров Центра по примирению сторон заставили американцев изменить позицию и дать гарантии на безопасный выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

Это заседание координационных штабов России и Сирии, в Министерстве обороны назвали экстренным. Деструктивные действия США в САР вынудили российское военное ведомство, обратить на это особое внимание.

На подконтрольной американцам территории находится лагерь «Эль-Холь», где в нечеловеческих условиях проживают 68 тысяч человек, тяжелая гуманитарная ситуация и в городе Ракка, который контролируют проамериканские вооруженные группировки. Минобороны сегодня обратилось к Генеральной ассамблее ООН, которая начала свою работу накануне, с просьбой рассмотреть действия США.

«Считаем, что незаконные действия Соединенных Штатов и их союзников на территории Сирии лишь усугубляет криминогенную обстановку и препятствует восстановлению мирной жизни в стране. Стабилизировать ситуацию в регионе возможно только после полного вывода американского контингента и передачи оккупированных территорий под контроль законного правительства Сирии», - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Катастрофическая ситуация складывается и в лагере беженцев «Эр-Рукбан». По мнению российских военных, американская сторона, например, намеренно затягивает процесс его ликвидации. Территория находится во власти проамерикански настроенных боевиков, которые не выпускают из «Рукбана» его жителей.

Когда заседание уже заканчивалось, сделать срочный доклад попросил старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба РФ Леонид Антоник.

«Только что нами получен переданный главным координатором по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер уточненный оперативный план по выводу оставшихся жителей лагеря "Рукбан". В полученном документе акцентируется внимание на необходимости получения гарантий безопасности от местной администрации лагеря "Рукбан", то есть от главарей вооруженных бандформирований, подконтрольных США», - заявил он.

Генерал Мизинцев назвал эту новость приятной. С сирийской стороны для приема беженцев уже все готово. Вместе с российскими военнослужащими была проделана огромная работа. По уточненному плану, начать вывоз людей из «Рукбана» планируется уже 27 сентября.

«Оперативный план ООН и сирийско-арабского "Красного полумесяца" предусматривает вывод оставшихся жителей лагеря группами по три-три с половиной тысячи человек в течение 30 дней с момента начала операции», - рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин.

Вывозить беженцев из «Рукбана» будут через созданный еще год назад пункт пропуска «Джлеб». Сирийская сторона приготовила порядка 90 автобусов. Развернуты медицинские пункты, места для отдыха, питания и оформления необходимых документов. Теперь, американцам осталось совсем немного - это выполнить данные обещания.

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