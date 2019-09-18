Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что участники встречи советников «нормандской четверки» второго сентября договорились о «формуле Штайнмайера».

«Я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет», - цитирует Пристайко «Европейская правда».

Такое заявление Пристайко сделал на заседании комитетов Рады по поводу евроинтеграции и внешней политики. Он также добавил, что все украинские партии и медиа должны иметь доступ к выборам - тогда их можно будет признать соответствующими стандартам ОБСЕ.

Пристайко напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский «четко» сказал, что для проведения выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса нужно сначала создать необходимые условия.