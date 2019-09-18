Главы всех городов и районов Крыма подали в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил всем главам администраций городов и районов полуострова сложить свои полномочия. Об этом он заявил 18 сентября на своей странице в Facebook.

«Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», - написал Аксенов.

Он отметил, что скоро избранные депутаты примут решение о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.