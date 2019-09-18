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Онищенко оценил шансы скачка смертности от рака в России

Дарья Муромова
21:21 18.09.2019
Онищенко раскритиковал слова директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева о резком скачке смертности от онкологии.
Онищенко оценил шансы скачка смертности от рака в России
© Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева профессора Алексея Масчана о том, что если в России не поменяются правила закупки лекарств, то через пару лет смертность от рака может вырасти на 20-30%.

«Этот врач ведет себя некорректно, даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки. Этот врач устраивает шоковую атаку, только от этой информации можно получить то заболевание, о котором он печется», - цитирует Nation News Онищенко.

Он заверил, что проблемы действительно есть, но они решаемы.

«Проблема с лекарствами есть, но не факт, что все дженерики малопригодны», - сказал депутат.

Напомним, в интервью газете «Известия» Масчан заявил, что стали пропадать препараты, необходимые для лечения больных, при этом аналогов в России не производят. По этой причине, по словам врача, медикам приходится использовать непроверенные медикаменты - иногда они сами не знают, чем лечат пациентов.

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