Глава МВД Украины показал фото задержанного «минера»
Правоохранители при обыске не обнаружили взрывчатку у злоумышленника.
© Видео: Киев Оперативный, Facebook © Фото: mvs.gov.ua
Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал фотографию со злоумышленником, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
«Все хорошо! Мост не взорвут. Минер задержан. Все живы! Благодарю за службу полицию!», - написал Аваков в своем Twitter.
Как рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители при обыске не обнаружили взрывчатку у мужчины, а перед штурмом он выбросил карабин.
В настоящее время Метрополитен Киева возобновил работу в обычном режиме.