Глава МВД Украины показал фото задержанного «минера»

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал фотографию со злоумышленником, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

«Все хорошо! Мост не взорвут. Минер задержан. Все живы! Благодарю за службу полицию!», - написал Аваков в своем Twitter.

© mvs.gov.ua

Как рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители при обыске не обнаружили взрывчатку у мужчины, а перед штурмом он выбросил карабин.

В настоящее время Метрополитен Киева возобновил работу в обычном режиме.