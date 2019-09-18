Вышла из комы: СМИ узнали об улучшении состояния Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом говорится на сайте «Комсомольской правды» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Напомним, Заворотнюк уже несколько дней лежит в одной из онкологических клиник. Весь этаж, а также палату актрисы взяли под охрану из-за пристального внимания СМИ к проблеме.

Ранее журналисты сообщали, что у актрисы начался отек мозга. Врачам пришлось ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

По неподтвержденным данным, артистка страдает глиобластомой - формой рака головного мозга.