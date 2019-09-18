Саудовская Аравия показала обломки атаковавших месторождения дронов

Министерство обороны Саудовской Аравии показало в прямом эфире обломки четырех крылатых ракет, которые использовались для атаки на объекты Saudi Aramco на востоке страны.

По словам представителя минобороны Турки аль-Малики, ракеты принадлежали Ирану, так как якобы были выпущены с его территории. При этом никаких доказательств кроме, собственно, самих обломков и демонстрировавшихся карт, в ведомстве не привели.

«Четыре крылатые ракеты атаковали месторождение Хурейс, пролетев с севера на юг», - сказал аль-Малики.

Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена в ответ на пресс-конференцию подчеркнул, что высказывания представителей Саудовской Аравии о причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты демонстрируют, что они ничего не знают.

«Саудовская Аравия ничего не знает о том, откуда были запущены ракеты и дроны. Также они не сумели объяснить, почему их оборонительные системы не смогли отразить атаку», - цитирует сообщение Ашена ТАСС.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран.