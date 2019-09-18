Взрыв произошел в общежитии под Челябинском: есть жертвы

В общежитии города Златоуст Челябинской области один человек погиб, еще четверо пострадали в результате взрыва предмета, похожего на гранату.

Известно, что трагедия произошла в ходе бытового конфликта между постояльцами общежития и пришедшим к ним мужчиной.

«В результате посетитель получил травмы, несовместимые с жизнью, жильцы комнаты пострадали», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины произошедшего.