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СК возбудил дело в отношении полицейского, расстрелявшего коллег

Наталья Вальханская
20:01 18.09.2019
В настоящее время подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса. 
© Видео: mosmapnews, Instagram © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который на станции метро «Рязанский проспект» открыл стрельбу по своим коллегам.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")», - рассказали в пресс-службе СК РФ.

В результате стрельбы один полицейский был убит, второй ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

В настоящее время подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса. 

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