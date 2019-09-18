В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро
В среду, 18 сентября, мужчина, вооруженный, предположительно, карабином, захватил мост Метро.
© Видео: Киев Оперативный, Facebook © Фото: newsone.ua
Украинские правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.
NewsOne опубликовал фотографию момента задержания злоумышленника.
Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост. По данным СМИ, 42-летний Алексей Белько, военнослужащий ВСУ, требовал прекратить «капитуляцию в Донбассе».
Всего спецоперация продлилась четыре часа. На место ЧП были стянуты спецслужбы и бронетехника. Движение автомобилей в районе перекрыто.