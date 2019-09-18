В МВД Москвы рассказали о состоянии раненного в метро сотрудника ОСБ

Сотрудник ОСБ УВД на Московском метрополитене госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе столичного МВД. Второй полицейский скончался на месте происшествия.

Напомним, на станции «Рязанский проспект» сотрудники УСБ МВД проводили оперативные мероприятия по задержанию постового полицейского станции по подозрению во взяточничестве.

Сотрудник ППСП произвел выстрелы из огнестрельного оружия и попытался скрыться.