Задержан расстрелявший полицейских в метро Москвы сотрудник УВД
Задержанный мужчина ранее подозревался в получении взятки.
© Видео: mosmapnews, Instagram © Фото: Алексей Афанасьев, ВКонтакте
Задержан напавший на полицейских сотрудник УВД по Московскому метрополитену на станции «Рязанский проспект».
«Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства Министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в городе Москве», - говорится в сообщении МВД РФ.
Задержанный мужчина ранее подозревался в получении взятки.