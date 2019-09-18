Снайперы и БТР оцепили захваченный мост Метро в Киеве
Личность мужчины установлена - его зовут Алексей Белько.
© Фото: Киев Оперативный, Facebook
Снайперы, представители спецслужб и БТР окружили район моста Метро в Киеве, который захватил вооруженный карабином мужчина. Напомним, полиция города объявила угрозу теракта.
По данным местного паблика Киев Оперативный, личность мужчины установлена - его зовут Алексей Белько. Он стреляет из карабина и угрожает взорвать мост.
По данным СМИ, подозреваемый обвязался украинским флагом, одет в камуфляжную форму и голубой берет.
Из-за ЧП в Киеве сильно затруднена работа метрополитена: началась давка в переходах и вагонах поездов.