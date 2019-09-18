МВД Украины показало кадры спецоперации на захваченном мосту в Киеве
На месте происшествия находится начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
© Видео: Киев Оперативный, Facebook © Фото: MVS_UA, Twitter
Полиция Украины проводит спецоперацию на мосту Метро в Киеве, где неизвестный мужчина заблокировал движение и угрожает взорвать сооружение.
В МВД рассказали, что на месте происшествия находится начальник столичной полиции Андрей Крищенко, работают взрывотехнические подразделения, КОРД, патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы.
Ранее полиция Киева объявила угрозу теракта после захвата моста Метро.
Украинские СМИ сообщают, что захватившим мост является мужчина на вид около 35 лет, ростом около 180 см, одетый в камуфляжную форму и голубой берет.