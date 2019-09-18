В Кремле отреагировали на слухи об угрозе срыва саммита «нормандского формата»

Представители государств «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведется обсуждение этой темы», - сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал информацию СМИ о том, что саммит находится под угрозой срыва из-за того, что делегация Украины отказалась подписывать документ по имплементации «формулы Штайнмайера».

В среду глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча представителей «нормандского формата» не состоялась из-за России. Пристайко отметил, что украинский президент Владимир Зеленский был готов к мероприятию, которое должно было пройти 17 сентября.

В этот же день СМИ сообщили, что Украина на встрече в Минске отказалась подписывать «формулу Штайнмайера».

Вооруженный конфликт в Донбассе ведется с 2014 года. Украина регулярно называет Россию стороной конфликта. Власти РФ свою причастность к боевым действиям отвергают.