В Киеве из-за угрозы теракта парализовало метрополитен

После объявленной полицией угрозы теракта в Киеве, где неизвестный мужчина с карабином захватил мост Метро, одна из линий метрополитена стала работать в ограниченном режиме, спровоцировав давку.

По данным Киевского метрополитена, поезда красной линии следуют от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до «Дарницы». Участок между «Дарницей» и «Арсенальной», включая станцию «Днепр», будут проверять специалисты.

На кадрах видно, что платформа в метро полностью заполнена людьми, а в стоящий рядом поезд невозможно зайти.

Напомним, на месте ЧП работают спецслужбы и бронетехника. Автомобильное движение в районе перекрыто.