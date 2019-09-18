Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках
К началу следующей недели в Москве ожидаются заморозки. Об этом «Звезде» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Предстоящая ночь на четверг окажется прохладной. В Москве прогнозируется минимальная температура +4...+6 градусов, а по области она понизится до +1...+6 градусов. Местами пройдут небольшие осадки, днем - небольшой дождь, будет достаточно прохладно: в Москве около +10 градусов, прохладнее, чем в среду, и +7...+12 градусов в Подмосковье», - рассказала она.
«Дневная погода будет меняться мало, в ночь на пятницу и субботу прогнозируется, что в Москве температура понизится до +2...+4 градусов. По области минимальная температура - 0... + 5 градусов. При прояснении прогнозируются заморозки до - 2 градусов. При этом будет ветрено, местами пройдут осадки», - добавила Макарова.
В начале следующей недели - в ночь на понедельник - столбики термометров опустятся до -1...+4 градусов. Дневная температура существенно не изменится.
«Кроме этого, будет падать атмосферное давление, оно понизится от нормальных значений, которых достигнет в четверг, в воскресенье оно вновь понизится до 736 миллиметров ртутного столба и так же быстро начнет расти к понедельнику», - отметила синоптик.
Ветер будет умеренным - 5-10 метров в секунду, в воскресенье и понедельник - 7-12 метров в секунду, и практически каждый день прогнозируются осадки небольшой интенсивности.