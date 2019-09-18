Полиция Киева объявила угрозу теракта после захвата моста Метро
В Киеве, где неизвестный мужчина, вооруженный, предположительно, карабином, захватил мост Метро, полиция объявила угрозу теракта. Об этом сообщает Korrespondent.net.
«Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию», - заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.
Он уточнил, что на место ЧП стянуты спецслужбы и бронетехника. Движение автомобилей в районе перекрыто.
«Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту», - добавил Крищенко.
Fakty.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что захватившим мост является мужчина на вид около 35 лет, ростом около 180 см, одетый в камуфляжную форму и голубой берет.
TheБабель добавляет, что подозреваемый обвязался украинским флагом и несколько раз выстрелил в воздух из карабина.