Полиция Киева объявила угрозу теракта после захвата моста Метро

В Киеве, где неизвестный мужчина, вооруженный, предположительно, карабином, захватил мост Метро, полиция объявила угрозу теракта. Об этом сообщает Korrespondent.net.

«Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию», - заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Он уточнил, что на место ЧП стянуты спецслужбы и бронетехника. Движение автомобилей в районе перекрыто.

«Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту», - добавил Крищенко.

Fakty.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что захватившим мост является мужчина на вид около 35 лет, ростом около 180 см, одетый в камуфляжную форму и голубой берет.

TheБабель добавляет, что подозреваемый обвязался украинским флагом и несколько раз выстрелил в воздух из карабина.