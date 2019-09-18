Мама избитой в Ингушетии девочки Аиши навестила ее в больнице

Лидия Ажигова, мама искалеченной девочки из Ингушетии, навестила дочь в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Прежде чем поехать в медучреждение, женщина встретилась с омбудсменом Анной Кузнецовой. Мама Аиши попросила омбудсмена помочь в возвращении ей дочери. По ее словам, девочку и еще двоих сыновей у нее забрали родственники по линии отца. Правда, мальчиков потом вернули. А вот с Аишей видеться не позволяли. Около года ребенок прожил в доме тети, которая, по версии следствия, издевалась над девочкой.

«Также Лидия Ажигова рассказала, что после того как стало известно о случившемся с Айшей, она сразу же приехала к ней в больницу, но ее не пустили. Дальнейшие попытки увидеться с дочерью также были безрезультатны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина не лишена родительских прав и не ограничена в них, а также не является фигурантом уголовного дела. А значит, причин не допускать ее к ребенку не было. Поэтому вместе с Анной Кузнецовой она поехала в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где продолжает находиться девочка.

«Момент встречи мамы и девочки не передать словами. Когда Айша увидела маму в больнице, она очень обрадовалась, обнимала ее и не раз повторяла: "Вот она моя мама, как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит". Айша просила, чтобы мама больше никуда не уходила», - рассказала омбудсмен.

Пока девочка остается в больнице. Вопрос о ее дальнейшем проживании решается.

Аиша поступила в больницу Ингушетии 4 июля. На ее теле было обнаружено множество повреждений: порезы, укусы, ожоги. У девочки были сломаны обе руки, ребра и несколько позвонков. В августе ребенку ампутировали руку.