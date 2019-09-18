Путин призвал принца Саудовской Аравии к тщательному расследованию атаки НПЗ дронами
Российская и саудовская стороны обсудили ситуацию с атакой дронов по нефтяным объектам королевства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Стороны обсудили ситуацию с атакой дронов по нефтяным объектам королевства. При этом российский лидер высказался за тщательное и объективное расследование.
Напомним, на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии произошел пожар. Саудовские власти считают, что причиной ЧП служит атака беспилотников.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Тегерана к нападению на НПЗ и призвал все государства «публично и безоговорочно» осудить атаки.