Путину показали новейшие технологичные разработки АСИ

Передовые проекты в сферах образования, медицины, городского и технологического развития обсудил сегодня президент России Владимир Путин с членами наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). В центре внимания оказались программы по продвижению новых проектов и подведение предварительных итогов.

«Все направления чрезвычайно важны, все связаны с современными технологиями, со сквозными технологиями, с искусственным интеллектом, беспилотной техникой. Связаны с выходом на решение социальных вопросов, причем с помощью современных сервисов, современных информационных платформ», - отметил глава государства.

Перед началом заседания Путин осмотрел выставку проектов, которые уже реализует АСИ. Так, президенту продемонстрировали две установки квантовой передачи информации и сверхчувствительные сенсоры, которые повышают точность и надежность работы лидаров, то есть специальных радаров на беспилотном транспорте. Прибор глава государства протестировал лично.

Также Путин осмотрел несколько стендов, посвященных промышленному развитию, современным технологиям и образованию. Среди прочего президенту представили дорожную карту, которая должна помочь людям старшего возраста в поисках работы. Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, проектом уже заинтересовались многие кадровые агентства.