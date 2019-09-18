Из-за низкого атмосферного давления москвичам угрожает гипоксия

Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятном кислородном режиме. В среду, 18 сентября, в столице прольется дождь, а также понизится атмосферное давление.

«Погода пасмурная, сырая, температура в дневные часы не поднимется выше 12-13 градусов, сохранится аномально низкое атмосферное давление», - говорится в сообщении на портале «Метеоновости».

По словам специалистов, комплекс метеопараметров формирует неблагоприятные погодные условия для метеочувствительных людей. Понижение температуры и высокая влажность провоцируют обострения болезней суставов. Холодные погодные условия вкупе с понижением содержания кислорода в воздухе негативно сказываются на людях, которые страдают хронической кислородной недостаточностью, особенно при легочной патологии.

Метеорологи также предупредили, что недомогание, эмоциональные и депрессивные расстройства могут отмечаться даже у здоровых и неметеозависимых людей.