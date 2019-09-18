В Дагестане задержан готовивший теракт сторонник ИГИЛ*: кадры спецоперации

Известно, что сторонник террористической организации 2000 года рождения был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве в момент, когда он собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

«Установлено, что с августа 2019 года он является сторонником ИГИЛ и планировал осуществить террористический акт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти», - говорится в сообщении НАК.

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