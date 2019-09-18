В Дагестане задержан готовивший теракт сторонник ИГИЛ*: кадры спецоперации
Известно, что сторонник террористической организации 2000 года рождения был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве.
© Видео: НАК © Фото: НАК
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане приверженца запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Он, по данным силовиков, готовил теракт.
«Установлено, что с августа 2019 года он является сторонником ИГИЛ и планировал осуществить террористический акт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти», - говорится в сообщении НАК.
Известно, что сторонник террористической организации 2000 года рождения был задержан во время оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве в момент, когда он собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация