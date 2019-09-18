Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности

Напомним, 10 сентября американский лидер отправил в отставку с этой должности Джона Болтона . Свое решение Трамп объяснил тем, что с многими предложениями Болтона был не согласен.

«Рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который уже сейчас успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепе, нашим новым советником по нацбезопасности», - сообщил на своей странице в Twitter лидер Соединенных Штатов.

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