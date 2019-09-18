Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности
Президент отметил, что у него давний опыт работы с О'Брайеном.
© Фото: Jason Ryan, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что назначит Роберта О'Брайена своим новым помощником по нацбезопасности.
«Рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который уже сейчас успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепе, нашим новым советником по нацбезопасности», - сообщил на своей странице в Twitter лидер Соединенных Штатов.
Трамп отметил, что у него давний опыт работы с О'Брайеном.
Напомним, 10 сентября американский лидер отправил в отставку с этой должности Джона Болтона. Свое решение Трамп объяснил тем, что с многими предложениями Болтона был не согласен.