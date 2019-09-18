На заводе «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге вспыхнул пожар: видео

В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-Сталь» вспыхнул пожар. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Свердловской области.

«По предварительной информации, площадь пожара составила 3200 квадратных метров. К месту происшествия стягивается дополнительная пожарно-спасательная техника и личный состав. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла. Из цеха были эвакуированы рабочие, сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС, открытое горение в цехе было ликвидировано на площади 500 квадратных метров.