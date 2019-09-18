Контроль за ЕС и разлад с Россией: что скрывается за проектами США на Украине

В Соединенных Штатах обнародовали грант для финансирования проектов в рамках программы по взаимодействию с новыми странами-донорами. Она предполагает софинансирование общих проектов США и государств Центральной и Восточной Европы, благодаря которой европейцы собираются делиться с Украиной опытом интеграции в Евросоюз.

В документе главными направлениями работы указаны интеграция Незалежной с западными рынками, усиление демократического режима и обеспечение энергетической и кибербезопасности государства.

«Здесь могут быть рассмотрены инициативы, направленные на укрепление независимых СМИ и организаций гражданского общества, борьбу с дезинформацией, повышение медиаграмотности, а также повышение прозрачности работы правительства и его подотчетности», - приводит цитату из документа RT.

США уже не в первый раз финансируют «укрепление демократических процессов» на Украине. Например, бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда опубликовало грант стоимостью 900 тысяч долларов в преддверии выборов в местные органы управления Украины, которые состоятся в 2020 году.

Эксперты считают, что Вашингтон в данном случае хочет сохранить контроль над ЕС, но главное, по мнению аналитиков, - не допустить восстановления отношений с Россией и Украины, и восточноевропейских государств.

«С одной стороны, Украина втягивается в процессы евроинтеграции, но, наверное, основным является другая игра - это игра по переформатированию, перенастройке восточноевропейских стран, большинство из которых, за исключением Польши, уже испытав все тяготы Евросоюза и проблемы от экономического конфликта ЕС с Россией, готовы по-другому посмотреть на отношения с РФ», - считает эксперт Игорь Шатров.

Другие аналитики уверены, что эту схему США отрабатывали годами - она направлена на реализацию экономических интересов через идеологическую составляющую.