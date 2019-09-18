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Опубликованы кадры захвата шхун браконьеров из КНДР в Японском море

Дарья Муромова
15:10 18.09.2019
На кадрах видны северокорейские рыболовные шхуны, а также работа сотрудников российской погранслужбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли деятельность северокорейских браконьеров в исключительной зоне РФ в районе банки Кито-Ямато. Инцидент произошел 17 сентября, при задержании нарушители оказали вооруженное сопротивление. Кадры с места ЧП в Японском море оказались в распоряжении «Звезды».

На кадрах видны северокорейские рыболовные шхуны, а также работа сотрудников российской погранслужбы.

«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», - прокомментировала ситуацию официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко.

Во время операции у северокорейских браконьеров были изъяты орудия лова, а также незаконно добытая рыба. Среди нарушителей есть пострадавшие, им уже оказали необходимую помощь. В данный момент их везут в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Получившие ранения четыре сотрудника пограничной службы получили медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

В связи с произошедшим в МИД РФ выразили озабоченность временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хеп, а следователи Дальневосточного СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту нападения браконьеров на сотрудников ФСБ.

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