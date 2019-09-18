Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
На опубликованном в Instagram снимке Андреева стоит в пышном белом платье в белоснежном зале.
© Видео: Mash © Фото: _paulina_andreeva_, instagram
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
На опубликованном в Instagram снимке Андреева стоит в пышном белом платье в белоснежном зале. Комментировать фото актриса не стала, зато пользователи Сети буквально засыпали девушку комплиментами.
«С ума сойти от красоты можно!» - пишет n.merkulova.
«Поздравляю!!! Самая красивая невеста в мире!!!» - добавил пользователь percephona.
Известно, что праздник начался в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга, а затем журналисты заметили, как пара выходила под руку из Дома Беггровых на Невском проспекте.