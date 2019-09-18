Два бензовоза загорелись на АЗС в Челябинске: видео момента ЧП

Крупный пожар произошел на наливной эстакаде автозаправочного комплекса в Челябинске, где загорелись два бензовоза емкостью 30 тысяч литров. Инцидент случился вчера, 17 сентября.

На кадрах видно, как в какой-то момент один из бензовозов резко загорается, а пламя мгновенно переходит на станцию, а затем на второе топливоперевозящее средство.

© МЧС РФ

«Площадь пожара составила 200 квадратных метров, открытым пламенем горели два длинномерных бензовоза. В непосредственной близости от наливной эстакады расположены емкости объемом 75 кубометров, наполненные бензином. Рядом с территорией комплекса проходит железнодорожный путь, на котором также ожидали разгрузки несколько цистерн с горючим», - говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Отмечается, что пожарные работали при повышенном ранге сложности. Через 20 минут огонь был локализован, а после - ликвидирован. Спасатели также смогли отстоять два дорогостоящих автомобиля-тягача.

© МЧС РФ

Один из работников комплекса получил механические травмы и был доставлен в больницу. Причины произошедшего устанавливают сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории.