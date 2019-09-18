Эксперт разъяснил списание штрафов за ГИБДД банкротам

Главный редактор журнала «За рулем» автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал информацию о том, что автолюбителей в РФ, которые прошли процедуру личного банкротства, могут списать штрафы в ГИБДД.

Эксперт сказал в комментарии для RT, что он, как законопослушный человек, не понимает, почему штрафы могут списывать кому-либо, даже если россияне прошли процедуру банкротства. При этом, добавил Кадаков, в жизни могут случиться различные ситуации.

«Если человек запутался в кредитной схеме, его обманули со строительством или еще с чем-то, наверное, бывают и такие ситуации, и это должен решать суд», - предложил Максим Кадаков.

По его словам, существует множество людей, которые берут кредиты и «живут на широкую ногу», забывая о последствиях.

«Покупают в кредит автомобиль, берут огромные кредиты… - давайте все спишем. В этом смысле я не совсем понимаю, почему мы людям должны прощать штрафы», — возмутился автоэксперт.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который будет разрешать обнулять долги по штрафам и налогам прошедших процедуру личного банкротства граждан России.