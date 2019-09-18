Мама с ребенком провалились в яму с кипятком в Новосибирске

В Новосибирске шедшая в магазин женщина со своим двухлетним сыном провалилась в яму с кипятком, образовавшуюся на тротуаре улицы Ядринцевской в центре города. О происшествии журналистам рассказал супруг пострадавшей.

По словам новосибирца, когда они всей семьей с коляской шли по тротуару, по нему текла горячая вода. Но обойти ее по дороге не было возможности из-за непрерывно ехавших машин. Неожиданно асфальт провалился, и его жена с коляской ушли под землю.

«Ребенок ушел полностью, с головой, в кипяток. Она резко дернула коляску, то есть он лицо не обварил. Если бы меня не было, она бы из этой ямы самостоятельно не выбралась. У нее ожоги по пояс», - цитирует мужа потерпевшей местный портал NGS.ru.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр, их состояние тяжелое. При этом ребенок находится в реанимации, у мальчика обожжено 20% тела.

Супруг женщины уже обратился в полицию, рассказав, что рядом с местом провала грунта не было ограждения или предупреждающих знаков. В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» уже заявили, что выход воды на поверхность произошел из тепловой камеры, которая не принадлежит ни СГК, ни НТСК. В настоящее время место провала огорожено.