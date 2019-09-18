Под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не отдавать ее в школу

В селе Паниковец в Липецкой области родители инсценировали пропажу восьмилетней девочки, чтобы не вести дочь в школу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры Липецкой области, на поиски ребенка со 2 сентября были брошены силы волонтеров, правоохранителей после того, как первоклассница не явилась на занятия в школу. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что мать девочки не водила ребенка в школу до восьми лет, но, когда настояла директор учебного заведения, записала ее. Но как оказалось, в семье не приветствуют школьное образование из-за религиозных убеждений.

Мать девочки проверили на полиграфе и выяснилось, что она знает, где находится ее дочь. Вместе с мужем они решили инсценировать для органов опеки похищение девочки и отвезти ее к отцу. Мать передала ребенка священнику.

Вскоре ребенка нашли в Московской области у отца. Правоохранители вернули девочку в Липецкую область и зачислили в первый класс школы в другом селе.