Цискаридзе призвал молиться за Завортнюк и ждать хороших вестей

Российский артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал сообщения СМИ о тяжелом заболевании актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Он выразил надежду, что врачи сделают все возможное, чтобы помочь артистке.

«Я молюсь за Настю. Я Настю очень люблю и очень уважаю. Надеюсь, что все у нее будет хорошо. Мы с ней много работали и очень дружим», - цитирует Цискаридзе сайт «Комсомольской правды».

Артист признался, что ему тяжело говорить о болезни Анастасии. Он призвал не делать предположений, а дождаться официальных заявлений.

По данным журналистов, актриса уже несколько дней находится в одной из онкологических клиник в столице. По слухам, у Заворотнюк начался отек мозга. Врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Согласно неподтвержденным данным, Анастасия страдает глиобластомой - форма опухоли головного мозга.

Официальной информации о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» пока не было. Представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии о ее здоровье.