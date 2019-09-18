Сквозь землю провалился: наглого водителя настигла кара за езду по тротуару

В Казахстане произошло ДТП, которое лишний раз доказывает, что правила дорожного движения все же стоит соблюдать. Предприимчивый водитель на своем внушительном внедорожнике решил проехать прямо до дверей здания, припарковав машину ровно у подъезда, чтобы его важному пассажиру было удобнее выйти.

Однако кара за езду по тротуару настигла нарушителя моментально. Когда он стал разворачиваться на пешеходной площадке, его автомобиль буквально рухнул сквозь покрывавшую тротуар плитку.

Как сообщает издание inAktau.kz, самостоятельно выбраться из «капкана» водитель не смог, поэтому его машину пришлось вызволять с помощью спецтехники. Причиной ДТП называется прорыв канализации, который вызвал проседание земли.