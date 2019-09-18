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«Зенит» выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Фернандо Риксена

Вадим Иванов
13:59 18.09.2019
Титулованный спортсмен скончался в возрасте 43 лет сегодня утром.
«Зенит» выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Фернандо Риксена
© Фото: Igor Kritskiy, Russian Look, Globallookpress

В «Зените» выразили соболезнования в связи со смертью своего бывшего полузащитника Фернандо Риксена. Сообщение от команды было опубликовано в официальном аккаунте клуба в Twitter.

«"Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», - говорится в нем.

Риксену было 43 года. Последние шесть лет он боролся с боковым амиотрофическим склерозом и проживал по большей части в хосписе.

Фернандо Риксен выступал за клуб из Петербурга с 2006 по 2009 годы. В составе «Зенита» он выигрывал чемпионат и Кубок России, а также Кубок и Суперкубок UEFA.

© ФК «Зенит», Twitter
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