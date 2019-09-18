«Зенит» выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Фернандо Риксена
Титулованный спортсмен скончался в возрасте 43 лет сегодня утром.
© Фото: Igor Kritskiy, Russian Look, Globallookpress
В «Зените» выразили соболезнования в связи со смертью своего бывшего полузащитника Фернандо Риксена. Сообщение от команды было опубликовано в официальном аккаунте клуба в Twitter.
«"Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», - говорится в нем.
Риксену было 43 года. Последние шесть лет он боролся с боковым амиотрофическим склерозом и проживал по большей части в хосписе.
Фернандо Риксен выступал за клуб из Петербурга с 2006 по 2009 годы. В составе «Зенита» он выигрывал чемпионат и Кубок России, а также Кубок и Суперкубок UEFA.