«Зенит» выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Фернандо Риксена

В «Зените» выразили соболезнования в связи со смертью своего бывшего полузащитника Фернандо Риксена. Сообщение от команды было опубликовано в официальном аккаунте клуба в Twitter.

«"Зенит" выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», - говорится в нем.

Риксену было 43 года. Последние шесть лет он боролся с боковым амиотрофическим склерозом и проживал по большей части в хосписе.

Фернандо Риксен выступал за клуб из Петербурга с 2006 по 2009 годы. В составе «Зенита» он выигрывал чемпионат и Кубок России, а также Кубок и Суперкубок UEFA.