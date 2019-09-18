Роскосмос установил причины появления дыры в обшивке «Союза»

Госкорпорации «Роскосмос» удалось установить, каким образом в обшивке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, однако данную информацию разглашать не будут. Об этом было заявлено на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, бытовой отсек, в котором было обнаружено отверстие, давно сгорел при схождении корабля.

«Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас», - цитирует Рогозина РИА Новости.

Об инциденте стало известно в августе 2018 года, после того как на МКС упало давление и была зафиксирована утечка кислорода. Отверстие обнаружил немецкий астронавт Александр Герст. В тот же день неполадки были устранены, а дыру заделали специальным ремонтным составом. С тех пор велось длительное расследование, выяснявшее происхождение отверстия.