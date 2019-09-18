Умер чемпион России в составе «Зенита» Фернандо Риксен

Скончался бывший полузащитник «Зенита», «Глазго Рейнджерс» и сборной Нидерландов по футболу Фернандо Риксен. О смерти титулованного спортсмена сообщил Sky Sports.

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Игроку, побеждавшему с питерской командой в чемпионате России, Кубке России, а также Кубке и Суперкубке UEFA, было 43 года.

За «Глазго Рейнджерс» Риксен играл с 2000 по 2006 годы, после чего перешел в «Зенит», цвета которого защищал в течение трех лет.

С 2013 года Фернандо Риксен страдал боковым амиотрофическим склерозом и большую часть времени проводил в одном из шотландских хосписов.