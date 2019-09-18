Роднянский о свадьбе в Петербурге: «никогда не видел Бондарчука таким счастливым»

Российский продюсер Александр Роднянский рассказал, что никогда не видел своего друга, режиссера Федора Бондарчука, свадьба которого состоялась 17 сентября в Петербурге, таким счастливым.

«Признаюсь, я не помню такой трогательной, красивой и запоминающейся свадьбы. Молодые неподдельно волновались, гости утирали слезы, а присущий подобным форматам пафос сопровождался какой-то удивительно веселой нежностью», - подчеркнул продюсер.

По его словам, большинство не знает, что Бондарчук является «законченным интровертом».

«Я дико рад за Федора, никогда не видел его таким счастливым… Могу сказать точно - встреча с Паулиной изменила его. И всю его жизнь. К лучшему. Пользуясь кинематографической терминологией, произошел переход из черно-белой в цветную жизнь», - добавил Роднянский.

Друг пары пожелал молодоженам, чтобы их счастье, которое «так очевидно, так заразительно и так прекрасно», длилось вечно.

Вступившие в брак Бондарчук и Андреева просили гостей воздержаться от публикации фотографий в социальных сетях, и приглашенные в большинстве своем сдержали обещание.

Известно, что торжество началось в Юсуповском дворце в Северной столице, откуда родом Андреева. Затем журналисты заметили, как молодожены вышли под руку из Дома Беггровых на Невском.