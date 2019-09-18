В Минздраве рассказали о методах борьбы с раком

Избавление от вредных привычек поможет снизить риск развития онкозаболеваний. Об этом заявил главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

По его словам, главным врагом онкологических заболеваний является правильный образ жизни.

«Развитие онкозаболеваний всего лишь на 15% зависит от генетического кода, все остальное - это собственный вклад человека в свое здоровье. Поэтому избавление от вредных привычек, безусловно, поможет снизить риск развития рака», - рассказал в интервью РИА Новости Каприн.

Он отметил, что еще одним ключевым моментом в борьбе с развитием онкологии является самодисциплина - если человек вовремя, в соответствии со сроками диспансеризации будет приходить на обследование к медикам, это поможет повысить шансы на выявление раковых заболеваний на ранних стадиях. Врач заверил, что лечить ранние онкологические заболевания намного проще.