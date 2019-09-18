Онколог предупредил о скачке смертности от рака в России

В России ожидается скачок смертности от онкологических заболеваний на 20-30% в ближайшие два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Об этом заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

«У нас будет резкий скачок смертности: и детской, и взрослой. Я в этом абсолютно уверен. Пока держимся на запасах. Но через год-два, если ничего не будет предпринято, смертность может вырасти примерно на 20–30%», - подчеркнул врач.

Как врач рассказал газете «Известия», стали пропадать препараты, которые необходимы ежедневно для лечения пациентов, а аналогов в России пока не производят. Вместо них приходится лечить больных непроверенными медикаментами. Причем, это касается не только дорогостоящих, но и простейших средств для сопроводительной терапии.

«На смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», - пояснил Масчан.

Специалист отметил, что в России не производят 10-процентный хлорид натрия, так как он слишком дешевый, а зарубежным поставщикам невыгодно держать его на российском рынке.

Масчан поддержал инициативу российского премьера Дмитрия Медведева выделить более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств для детей.