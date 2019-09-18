Суд освободил Губайдулина из-под стражи

Мещанский суд столицы вернул в прокуратуру возбужденное дело против программиста Айдара Губайдулина. 25-летного мужчину обвинили в том, что он бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции на несанкционированной акции.

Как сообщает телеканал «360»,в начале заседания гособвинитель заявил два ходатайства: об изменении меры пресечения подсудимому и о возврате дела на доследование в прокуратуру.

«Суд постановил ходатайства удовлетворить», - сказала судья.

Губайдулина был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

Накануне суд заслушал обвинительное заключение. По версии следствия, мужчина специально кинул бутылку с неизвестной жидкостью в сотрудника полиции. Губайдулин обвиняется в насилии против представителя власти. Свою вину мужчина не признает.