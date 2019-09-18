В Москве мужчина кинул в полицейского гранату для страйкбола

На юго-востоке Москвы полицейские задержали 29-летнего мужчину, который кинул в их сторону «пиротехническое изделие». Задержанному грозит лишение свободы до пяти лет. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе столичного главка полиции.

Как рассказали в пресс-службе, 16 сентября около 07.00 по местному времени на улице Паперника к сотрудникам полиции обратился безработный приезжий 1990 года рождения и попросил вызвать ему скорую помощь.

«Затем гражданин повел себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие, которое было отброшено ими в сторону от места возможного появления людей», - рассказали в ГУ МВД по Москве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о страйкбольной гранате.