Александр Беглов официально стал губернатором Санкт-Петербурга
Церемония вступления в должность Беглова прошла на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга с результатом 64,43% голосов, официально вступил в свою должность. Торжественная церемония состоялась в Мариинском дворце.
Беглов принес присягу перед депутатами Заксобрания, уставными судьями и почетными гражданами города.
«Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», - цитирует речь губернатора Фонтанка.ру.
На церемонии Беглов объявил, что наделяет полномочиями члена Совета Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко.