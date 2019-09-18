СМИ: рядом с палатой Заворотнюк выставили охрану

Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану из-за повышенного внимания к ней журналистов. Об этом сообщает Baza.

В настоящее время 48-летняя артистка находится в частной элитной клинике в центре столицы - из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров. В клинику многократно пытались проникнуть съемочные группы разных телеканалов. Сотрудникам больницы пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже, а также отдельно - рядом с палатой Заворотнюк.

Как сообщают источники, артистка находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об ее критическом состоянии. Медики состояние Заворотнюк оценивают как тяжелое.

По данным СМИ, актриса уже несколько дней находится в одной из онкологических клиник в Москве. Как сообщают журналисты, у Заворотнюк начался отек мозга. Медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. По неподтвержденной информации, актриса страдает глиобластомой - форма опухоли головного мозга.