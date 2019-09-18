Чиновницу из Ульяновска не уволят за ванну в «шоколаде»

Советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева сохранит свой пост после того, как опубликовала селфи с курорта, где она принимает «шоколадную» ванну. Глава региона Сергей Морозов, намеревавшийся уволить свою советницу за слишком «нескромный» образ жизни, отказался от своего решения.

«Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука.

После того, как Светлана Опенышева опубликовала селфи в нафталановой ванне и подверглась за него критике губернатора, она извинилась перед людьми, которых могла оскорбить ее публикация.

Напомним, Опенышева находилась на отдыхе в Азербайджане и подписала свое фото в соцсети фразой: «Много шоколада не бывает». Губернатор области назвал поведение чиновницы «чудачеством» и порекомендовал ей «жить более скромно».